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Пенсионеры могут остаться без выплат: почему прекращают начисления

Фото: выплату пенсий на оккупированных территориях приостанавливают в случае, если нет движения средств за банком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министр социальной политики Оксаны Жолнович агентству "Интерфакс-Украина".

"И если мы увидим, что шесть месяцев мы начисляем, а движения средств по банку нет, мы приостанавливаем начисления. Именно приостанавливаем, потому что мы не знаем, или тот человек не может снять эти деньги, или действительно с ним уже что-то произошло. А так стараемся начислять, потому что все же презюмируем, что люди живы", - добавила она.

Также министр подчеркнула, что если начисление пенсии было приостановлено, а человек впоследствии появился, то по заявлению пенсия ему доначисляется за весь период.

По ее словам, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров.

"С 2014 года там находилось 1 млн 277 тыс. пенсионеров, из них 1 млн 160 тыс. переназначались, то есть выезжали на подконтрольную территорию и подтвердили свой статус, а 117 тыс. лиц не обращались, и мы не знаем, что с ними. С учетом новых оккупированных территорий таких пенсионеров около 3 млн", - сказала Жолнович.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что людям, которые работают на временно неподконтрольных Украине территориях, страховой стаж не будет начисляться.

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Пенсии