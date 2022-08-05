RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пенсіонери можуть залишитися без виплат: чому припиняють нарахування

Фото: виплату пенсій на окупованих територіях призупиняють у разі, якщо немає руху коштів за банком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку отримувач не виходить на контакт. Водночас пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністр соціальної політики Оксани Жолнович агентству "Інтерфакс-Україна".

"І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів за банком немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі", - додала вона.

Також міністр наголосила, що якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.

"З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталися, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн", - сказала Жолнович.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії