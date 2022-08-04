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Украина не засчитывает страховой стаж людям, работающим на захваченных территориях

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Украина, Четверг 04 августа 2022 16:11
Украина не засчитывает страховой стаж людям, работающим на захваченных территориях Фото: страховой стаж украинцам на оккупированных территориях не засчитывается (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Людям, которые работают на временно неподконтрольных Украине территориях, страховой стаж не будет начисляться.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока они не платят ЕСВ, их страховой стаж не будет засчитываться ни в каком виде", - сказала министр.

Также она сообщила, что на временно оккупированных территориях остается около трех миллионов пенсионеров.

"С 2014 года на временно оккупированных территориях находилось 1,277 млн пенсионеров, из них 1,160 млн переназначились, то есть выезжали на подконтрольную территорию и подтвердили свой статус, а 117 тысяч человек не обращалось, и мы не знаем что с ними. С учетом новых оккупированных территорий, таких пенсионеров около 3 млн", - сообщила Жолнович.

По ее словам, всем им по умолчанию начисляются пенсионные выплаты.

"Если есть информация о смерти человека, то, очевидно, что пенсионный фонд прекращает выплаты. И если мы увидим, что 6 месяцев мы начисляем, а движения средств по банку нет, мы приостанавливаем начисление. Именно приостанавливаем, потому что мы не знаем, тот ли человек не может снять эти деньги, действительно ли с ним уже что-то произошло. А так стараемся начислять, потому что все же презюмируем, что люди живы", - подчеркнула министр.

По ее словам, если по истечении шестимесячного срока, на который было приостановлено начисление пенсионных выплат, человек даст о себе знать, ему все будет доначислено.

"Подает заявление, дает признаки жизни, и все доначисляется. Я очень сильно надеюсь, что это не будет годы. Мы видим активные боевые действия, активные контрнаступления, мы будем освобождать село за селом", - отметила Жолнович.

Напомним, с 1 августа "Укрпочта" прекратила работу на оккупированных территориях. Теперь часть украинцев не сможет воспользоваться рядом услуг, в том числе и получить пенсии и другие соцыальные выплаты.

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