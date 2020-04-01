Пенсионеры старше 80 лет получат по 500 гривен

Кабинет министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседании правительства.

Кроме того, был определен порядок выплаты разовой помощи в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц, сообщило он.

Также принято решение о проведении индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн, добавил премьер.

"Инициативы требуют принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - заявил Шмыгаль.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти две трети (63%) опрошенных украинцев заявили их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн.