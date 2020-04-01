Большинству украинцев хватит сбережений не более чем на месяц

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае потери работы из-за карантина две трети украинцев останутся без средств

Почти две трети (63%) опрошенных украинцев заявили их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 16% респондентов отметили, что им хватит сбережений на срок до двух месяцев, 7% - до трех месяцев, 6% - до полугода, 3% - до года и более.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, среди украинцев, кто работал до карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, по состоянию на конец марта 77% украинцев будут пытаться экономить из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина.