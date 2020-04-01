Пенсіонери за 80 років отримають по 500 гривень

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення ще вимагає змін до бюджету, які може прийняти тільки Верховна рада

Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років та розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду.

Крім того, було визначено порядок виплати разової допомоги в сумі 1000 грн, для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 грн, а також деяким вразливим категоріям осіб, повідомило він.

Також прийнято рішення про проведення індексації пенсій з травня на 11%. Середній розмір підвищення складе 260 грн, додав прем'єр.

"Ініціативи потребують ухвалення змін до бюджету, який ми наразі доопрацьовуємо разом із народними депутатами. Пенсіонери та малозахищені особи перш за всіх потребують допомоги. Тому очікуємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже дві третини (63%) опитаних українців заявили їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.