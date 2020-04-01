ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенсіонери за 80 років отримають по 500 гривень

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 13:30
Пенсіонери за 80 років отримають по 500 гривень
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення ще вимагає змін до бюджету, які може прийняти тільки Верховна рада

Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років та розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду.

Крім того, було визначено порядок виплати разової допомоги в сумі 1000 грн, для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 грн, а також деяким вразливим категоріям осіб, повідомило він.

Також прийнято рішення про проведення індексації пенсій з травня на 11%. Середній розмір підвищення складе 260 грн, додав прем'єр.

"Ініціативи потребують ухвалення змін до бюджету, який ми наразі доопрацьовуємо разом із народними депутатами. Пенсіонери та малозахищені особи перш за всіх потребують допомоги. Тому очікуємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже дві третини (63%) опитаних українців заявили їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.

Пенсіонерам старше 80 років планують виплатити по 500 гривень на час карантину Мінцифри запускає конкурс IT-проектів для полегшення життя громадян на час карантину
Новини України Кабінет Міністрів Українипенсии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся