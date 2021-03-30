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Майже всіх пенсіонерів переведуть в банки. В "Укрпошті" незадоволені

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 11:32
Майже всіх пенсіонерів переведуть в банки. В "Укрпошті" незадоволені Фото: Ігор Смілянський незадоволений перекладом пенсіонерів в банки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів 31 березня розгляне проект постанови про припинення фінансування доставки пенсій поштою для більшості пенсіонерів з 1 вересня 2021 року. Документ підготувало Міністерство соціальної політики.

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Минсоц вносить завтра проект постанови про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, тих, що не ходять, і тих, кому за 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкрито рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані 50-60 км", - написав він.

Смілянський повідомив, що зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.

За його даними, пенсіонери, які не входять у визначены категорії, будуть оплачувати доставку самостійно.

"Вгадайте хто, згідно з постановою, сплатить доставку грошей до села з банку, якщо пенсіонер не зможе туди доїхати? Правильно. Сам пенсіонер", - повідомив гендиректор "Укрпошти".

Що пропонує Мінсоцполітики

Раніше Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабміну "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України".

Проектом акта пропонується запровадити конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв’язку. З переможцями такого конкурсу будуть укладені договори про виплату та доставку пенсій, грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

Згідно з проектом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку. Оплата послуг з доставки додому проводиться одержувачами самостійно.

"Доставка пенсій та грошової допомоги додому одержувачам із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, оплачується органами Пенсійного фонду України, органами соціального захисту населення шляхом відшкодування уповноваженому банку вартості таких послуг", - йдеться в документі.

Тарифи на доставку не можуть бути більшими від тарифів, затверджених Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна інтерв'ю РБК-Україна повідомила, що "сьогодні доставка однієї пенсії коштує в середньому 60 гривень, з підвищеними тарифами буде коштувати більше 100 гривень".

Водночас генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки 11%.

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