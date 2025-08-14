Пенсіонерів залучатимуть до суспільно корисних робіт: які умови та оплата
В Україні планують залучати до суспільно корисних робіт нові категорії громадян, зокрема людей пенсійного віку до 70 років. Зміни стосуватимуться лише прифронтових регіонів та передбачають підвищену оплату праці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабінету міністрів, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.
Кого залучатимуть
Проєктом, який розробило Мінекономіки, пропонується включити до переліку учасників суспільно корисних робіт незайнятих працездатних осіб, які не мають статусу безробітного. До цієї категорії потраплять і пенсіонери до 70 років, якщо вони готові працювати.
Такі працівники зможуть виконувати завдання лише у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.
Що зміниться в оплаті
Для робіт у прифронтових регіонах планують встановити підвищений ліміт виплат - до двох мінімальних зарплат. Це має компенсувати ризики та підвищити мотивацію.
Фінансування здійснюватиметься з бюджету Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Додаткові витрати оцінюють у 44 млн гривень.
Чому це потрібно
Уряд пояснює, що прифронтові регіони відчувають критичну потребу в робочих руках. Наявних зареєстрованих безробітних недостатньо для виконання обсягів робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, підтримкою ЗСУ та забезпеченням життєдіяльності населення.
Армія відновлення
Нагадаємо, з 2022 року в Україні реалізується державна програма, створена для залучення безробітних громадян до суспільно корисних робіт під час воєнного стану, - Армія відновлення.
Її ключові риси:
- Запущена за ініціативи уряду та Державного центру зайнятості.
- Мета - забезпечити тимчасову зайнятість безробітних і водночас допомогти громадам ліквідовувати наслідки війни.
- Роботи, як правило, не потребують високої кваліфікації: розчищення завалів, ремонт та укріплення інфраструктури, облаштування укриттів, допомога військовим та комунальним службам.
- Учасники отримують оплату не нижче мінімальної зарплати (за рахунок Фонду соцстраху на випадок безробіття).
- Проєкт діє у багатьох регіонах, але особливий акцент робиться на прифронтових та постраждалих від бойових дій областях.
За даними Державного центру зайнятості, серед працюючих частка осіб віком старше 60 років становить 13,1%.