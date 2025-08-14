Пенсіонерів залучатимуть до суспільно корисних робіт: які умови та оплата

В Україні планують залучати до суспільно корисних робіт нові категорії громадян, зокрема людей пенсійного віку до 70 років. Зміни стосуватимуться лише прифронтових регіонів та передбачають підвищену оплату праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабінету міністрів, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Кого залучатимуть

Проєктом, який розробило Мінекономіки, пропонується включити до переліку учасників суспільно корисних робіт незайнятих працездатних осіб, які не мають статусу безробітного. До цієї категорії потраплять і пенсіонери до 70 років, якщо вони готові працювати.

Такі працівники зможуть виконувати завдання лише у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Що зміниться в оплаті

Для робіт у прифронтових регіонах планують встановити підвищений ліміт виплат - до двох мінімальних зарплат. Це має компенсувати ризики та підвищити мотивацію.

Фінансування здійснюватиметься з бюджету Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Додаткові витрати оцінюють у 44 млн гривень.

Чому це потрібно

Уряд пояснює, що прифронтові регіони відчувають критичну потребу в робочих руках. Наявних зареєстрованих безробітних недостатньо для виконання обсягів робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, підтримкою ЗСУ та забезпеченням життєдіяльності населення.