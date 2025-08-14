Пенсионеров будут привлекать к общественно полезным работам: какие условия и оплата

В Украине планируют привлекать к общественно полезным работам новые категории граждан, в частности людей пенсионного возраста до 70 лет. Изменения будут касаться только прифронтовых регионов и предусматривают повышенную оплату труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Кого будут привлекать

Проектом, который разработало Минэкономики, предлагается включить в перечень участников общественно полезных работ незанятых трудоспособных лиц, не имеющих статуса безработного. В эту категорию попадут и пенсионеры до 70 лет, если они готовы работать.

Такие работники смогут выполнять задания только в восьми областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Что изменится в оплате

Для работ в прифронтовых регионах планируют установить повышенный лимит выплат - до двух минимальных зарплат. Это должно компенсировать риски и повысить мотивацию.

Финансирование будет осуществляться из бюджета Фонда соцстрахования на случай безработицы. Дополнительные расходы оцениваются в 44 млн гривен.

Почему это нужно

Правительство объясняет, что прифронтовые регионы испытывают критическую потребность в рабочих руках. Имеющихся зарегистрированных безработных недостаточно для выполнения объемов работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, поддержкой ВСУ и обеспечением жизнедеятельности населения.