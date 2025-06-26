Пенсіонери зможуть повернути гроші, які вже перевели з Ощадбанку до ПФУ

Кабмін затвердив механізм повернення пенсій, уже переведених з Ощадбанку до Пенсійного фонду. Йдеться про гроші ВПО та пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію вчасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 червня 2025 р. № 745.
Згідно з рішенням Кабміну, для повернення грошей пенсіонер подає заяву про повернення утриманих сум до ПФУ особисто, через вебпортал або в Ощадбанку. Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.
Для віддаленого подання використовуються кваліфікований або вдосконалений електронний підпис. В Ощадбанку заяву можна залишити за умови пред'явлення паспорта, банк перевірить особу і надішле запит до ПФУ протягом п'яти календарних днів.
Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:
Рахунок для переказу - той самий, що використовується для пенсії, або зазначений у заяві.
Виплати поновлюються тим, кому пенсію відновлено за законом, - одразу за заявою. Іншим кошти переводять на рахунок в уповноваженому банку після фізичної ідентифікації.
У разі смерті пенсіонера невиплачена частина йде спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.
Цього року Верховна Рада вирішила перевести гроші пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію, з Ощадбанку до Пенсійного фонду. Йдеться про суму понад 10 млрд гривень. Ці гроші ПФУ зможе спрямувати на виплату іншим пенсіонерам.
Законом передбачено, що у 2025 році Ощадбанк перераховує до ПФУ залишок коштів, що утворився в нього станом на 1 січня 2025 року на рахунках внутрішньо переміщених осіб, для виплати пенсій, рух за якими не здійснювався понад один рік, а також осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців.
Водночас було передбачено, що пенсіонер зможе отримати свої гроші, якщо пройде ідентифікацію.
Нагадаємо, пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.
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