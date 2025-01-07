Гроші пенсіонерів, що не пройшли ідентифікацію, повернуть до Пенсійного фонду

Ощадбанк поверне до Пенсійного фонду України гроші пенсіонерів-переселенців, що не пройшли ідентифікацію, або не знімали гроші з картки понад один рік. Також встановлений порядок відновлення цих виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проєкт постанови Кабміну, розміщений на сайті ФПУ .

Як зазначається в пояснювальній записці, відповідна норма встановлена законом про держбюджет на 2025 рік.

Законом передбачено, що у 2025 році Ощадбанк перераховує до Пенсійного фонду України залишок коштів, що утворився в нього станом на 1 січня 2025 року на рахунках внутрішньо переміщених осіб для виплати пенсій, рух за якими не здійснювався більше одного року, а також осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців.

Так, за інформацією Ощадбанку, станом на 1 жовтня 2023 року сума залишку коштів на рахунках внутрішньо переміщених осіб становила 15,9 млрд гривень, із них 10 млрд гривень - сума залишку коштів на рахунках осіб, рух за якими відсутній більше одного року.

"Зберігання таких коштів на банківських рахунках протягом тривалого часу позбавляє можливості спрямовувати їх на виконання функцій, покладених на Пенсійний фонд України. Водночас Пенсійний фонд України постійно має тимчасово касові розриви, пов’язані з виплатою пенсій, і вимушений звертатися до Казначейства за одержанням позики для покриття таких касових розривів", - йдеться в документі.

Порядок повернення коштів та порядок відновлення виплат

Згідно з проєктом, Пенсійний фонд України протягом одного місяця надсилає Ощадбанку списки одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами.

До списків включається інформація про одержувачів, щодо яких:

наявна інформація щодо непроведення фізичної ідентифікації протягом шести місяців з дати, коли така ідентифікація мала бути здійснена,

наявна інформація про відсутність видаткових операцій і протягом шести місяців з дати отримання такої інформації не проведено фізичну ідентифікацію цих осіб.

Ощадбанк перераховує кошти з рахунків осіб, зазначених у списках, отриманих від Пенсійного фонду України.

Кошти, повернуті Ощадбанком, використовуються Пенсійним фондом України для фінансування виплат пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Також встановлений порядок відновлення та виплати коштів на виплату пенсій. Виплата повернутих сум здійснюється на підставі заяви. Заява подається одержувачем особисто до ПФУ або через вебпортал ПФУ чи засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням електронного підпису.

Заява також може подаватись до Ощадбанку Під час звернення одержувача до Ощадбанку із заявою та документом, що посвідчує особу, банк здійснює фізичну ідентифікацію одержувача.

"Виплата сум коштів для виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) здійснюється одержувачу одноразово в повному обсязі на рахунок, відкритий в уповноваженому банку", - йдеться в постанові.