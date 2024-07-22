Кожні шість місяців. Переселенцям нагадали про важливу процедуру для отримання пенсії

Пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 мсіяців. Це потрібно для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.

Як пенсіонерам-переселенцям пройти ідентифікацію, РБК-Україна розповідає з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

У ПФУ нагадують, що фізична ідентифікація переселенців, які отримують пенсії в "Ощадбанку", проводиться кожні 6 місяців. Такий термін встановлений у постанові Кабміну від № 637 05.11.2014 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

Пройти ідентифікацію можна одним із таких способів :

під час візиту до відділення АТ "Ощадбанк";

або до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Із собою треба мати паспорт громадянина України або закордонний, пенсійне посвідчення, платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації у "Ощадбанку").

Віддалену ідентифікацію можна пройти одним з таким способів:

через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ, авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";

за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (подати заявку можна на порталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр ПФУ: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в закордонній дипломатичній установі України (консульстві) отримати посвідчення факту, що людина є живою, якщо пенсіонер із числа ВПО перебуває за кордоном. Передати цей документ можна поштою (оригінал) до територіальному органу ПФУ за місцем перебування на обліку або за допомогою порталу Фонду (у сканованому вигляді).

Як пояснювали в Мінсоцполітики, ідентифікація особи є міжнародною практикою. В Україні вона діє з 2004 року та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Ідентифікацію треба проходити кожні 6 місяців.

Більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат проходили ідентифікацію, коли зверталися особисто до банку для отриманням нової пластикової картки. Також ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, коли приносив пенсію.

Фото: Ідентифікація особи в Україні стосується всіх отримувачів пенсій (nashreporter.com)

Як пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку

Пенсіонери, які не мають фізичної можливості відвідати установи "Ощадбанку" чи ПФУ, можуть пройти ідентифікацію через відеоконференцзв'язок.

Для цього треба записатися на порталі ПФУ:

натиснути на вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" у верхній частині екрана;

ввести особисті дані та дані документу, що посвідчує особу;

вказати адресу електронної пошти та номер телефону;

обрати зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один з додатків (Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype).

вказати, якщо людина потребує перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника;

Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації із заявником звяжеться працівник ПФУ. Відеодзвінок відбудеться не раніше, ніж через 10 робочих днів, але не пізніше 30 календарних днів з дати подання заяви.

Під час відеоідентифікації треба пред'явити документ, що посвідчує особу отримувача виплати або його законного представника, у випадку дитини – свідоцтво про народження дитини. Під час відеодзвінка працівник Фонду звірить особу людини з фото у документах.