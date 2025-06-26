Пенсионеры смогут вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ

Механизм подачи заявления

Согласно решению Кабмина, для возврата денег пенсионер подает заявление о возврате удержанных сумм в ПФУ лично, через веб-портал или в Ощадбанке. Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.

Для удаленной подачи используются квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись. В Ощадбанке заявление можно оставить при предъявлении паспорта, банк проверит личность и отправит запрос в ПФУ в течение пяти календарных дней.

Сроки выплаты

Возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:

Если заявка поступила до 20-го числа - деньги перечислят в текущем месяце.

Если после 20-го - в следующем месяце.

Счет для перевода - тот же, что используется для пенсии, или указанный в заявлении.

Основания и порядок

Выплаты возобновляются тем, кому пенсия восстановлена по закону, - сразу по заявлению. Остальным средства переводят на счет в уполномоченном банке после физической идентификации.

В случае смерти пенсионера невыплаченная часть идет наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.