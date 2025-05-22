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Пенсионеры с ВОТ и за рубежом рискуют потерять выплаты без идентификации - что делать

Четверг 22 мая 2025 12:51
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Пенсионеры с ВОТ и за рубежом рискуют потерять выплаты без идентификации - что делать Фото: Пенсии для беженцев и жителей ВОТ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине ввели новые правила, которые упрощают получение пенсий для украинцев с временно оккупированных территорий (ВОТ), переселенцев и тех, кто сейчас находится за границей.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины рассказывает, что предусматривают нововведения.

В ведомстве акцентируют, что изменения направлены на обеспечение бесперебойных выплат в условиях военного положения.

Основные нововведения

Пенсии можно получать не только в Ощадбанке. Теперь получатели могут выбрать любой уполномоченный банк независимо от даты перемещения с ВОТ или наличия справки ВПЛ. Также доступна выплата через "Укрпочту" или с доставкой на дом.

Сменить банк стало проще. Сделать это можно лично в ПФУ, онлайн через веб-портал или через выбранный банк.

Новые условия для тех, кто находится на ВОТ или за границей:

  • ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря;
  • осуществлять расходы с пенсионной карты минимум раз в полгода;
  • пенсионеры с ВОТ должны сообщить ПФУ, что пенсия не получается от РФ - в заявлении или произвольной форме.

Больше информации можно получить на официальном портале Минсоцполитики и по телефонам горячей линии ПФУ:

  • 0800 503 753,
  • (044) 281 08 70,
  • (044) 281 08 71.

Напомним, в Украине пенсию могут приостановить, если пенсионер не прошел физическую идентификацию или не пользовался пенсионным счетом 6 месяцев. Это касается переселенцев и тех, кто за границей. Выплату можно возобновить через заявление в ПФУ и прохождение идентификации. Мы рассказывали, как это сделать.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин утвердил новые правила зачисления в пенсионный стаж периодов работы в республиках СССР до 1992 года. Теперь украинцам, которые работали за пределами Украины до 1 января 1992-го, эти периоды могут учитываться при назначении пенсии - если другое государство не платит за них пенсию. Пенсионному фонду поручено пересмотреть решения, принятые с 2024 года. Это связано с выходом Украины из пенсионного соглашения стран СНГ.

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