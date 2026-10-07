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Пенсіонери з дітьми до 18 років можуть отримати надбавку: є дві умови

06:30 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Пенсіонери з дітьми до 18 років можуть отримати надбавку: є дві умови Ілюстративне фото: Як пенсіонерам отримати доплату за утримання дитини (колаж РБК-Україна)
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Пенсіонери, які мають на утриманні дітей до 18 років, можуть отримати надбавку до пенсії. Але для цього потрібно виконати дві умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Надбавку встановлюють непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні дітей віком до 18 років. У Пенсійному фонді підтвердили, що вона стосується певних пенсій за віком, інвалідністю та вислугою років.

Йдеться про пенсії, які призначили за законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Порядок виплати визначає постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року №654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян". Вона передбачає такі надбавки, зокрема й до пенсій за вислугу років.

Отже, пенсіонер з дитиною до 18 років має право на надбавку, якщо не працює і не є фізичною особою - підприємцем.

Якщо пенсіонер влаштується на роботу, виплату надбавки припинять.

Нагадаємо, частині непрацюючих пенсіонерів із зон відселення у 2026 році доплачують до пенсії по 2595 гривень щомісяця.

Торік ця сума становила 2361 гривню.

Також ми писали, що особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати соціальну допомогу й пенсію після втрати годувальника.

Для цього потрібно мати право на другу виплату.

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