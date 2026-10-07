Пенсионеры с детьми до 18 лет могут получить прибавку: есть два условия

Пенсионеры, имеющие на содержании детей до 18 лет, могут получить прибавку к пенсии. Но для этого нужно выполнить два условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Надбавку устанавливают неработающим пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет. В Пенсионном фонде подтвердили, что она касается определенных пенсий по возрасту, инвалидности и выслуге лет.

Речь идет о пенсиях, назначенных по законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Порядок выплаты определяет постановление Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 г. №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Она предусматривает такие надбавки, в том числе и к пенсиям за выслугу лет.

Следовательно, пенсионер с ребенком до 18 лет имеет право на надбавку, если не работает и не является физическим лицом - предпринимателем.

Если пенсионер устроится на работу, выплату надбавки прекратят.

Напомним, части неработающих пенсионеров из зон отселения в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен ежемесячно.