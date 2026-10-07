ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Пенсионеры с детьми до 18 лет могут получить прибавку: есть два условия

06:30 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсионеры с детьми до 18 лет могут получить прибавку: есть два условия Иллюстративное фото: Как пенсионерам получить доплату за содержание ребенка (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пенсионеры, имеющие на содержании детей до 18 лет, могут получить прибавку к пенсии. Но для этого нужно выполнить два условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Надбавку устанавливают неработающим пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет. В Пенсионном фонде подтвердили, что она касается определенных пенсий по возрасту, инвалидности и выслуге лет.

Речь идет о пенсиях, назначенных по законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Порядок выплаты определяет постановление Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 г. №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Она предусматривает такие надбавки, в том числе и к пенсиям за выслугу лет.

Следовательно, пенсионер с ребенком до 18 лет имеет право на надбавку, если не работает и не является физическим лицом - предпринимателем.

Если пенсионер устроится на работу, выплату надбавки прекратят.

Напомним, части неработающих пенсионеров из зон отселения в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен ежемесячно.

В прошлом году эта сумма составила 2361 гривну.

Также мы писали, что лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать социальную помощь и пенсию после потери кормильца.

Для этого необходимо иметь право на вторую выплату.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный возраст Пенсионная реформа
Новости
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья