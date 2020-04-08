Пенсионерам старше 80 лет начали выплачивать по 500 гривен

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в ПФУ, выплата 500 гривен за апрель начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты проводятся по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Кроме того, для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.

Пенсионным фондом уже проведены соответствующие перерасчеты для 1 480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет, подготовлены выплатные ведомости, которые переданы банкам и отделениям АО "Укрпошта".

"Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам после достижения ими возраста 80 лет", - добавили в ПФУ.

Напомним, Кабинет министров Украины 1 апреле принял постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Согласно постановлению с 1 апреля 2020 года пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. Вместе с тем, после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Напомним, Кабинет министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что инициативы требуют принятия изменений в госбюджет.