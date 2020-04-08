Пенсіонерам старше 80 років почали виплачувати по 500 гривень

Пенсійний фонд України з 7 квітня розпочав виплату доплати до пенсії у розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначили в ПФУ, виплата 500 гривень за квітень розпочата тим пенсіонерам, у кого дата виплати по 7 число включно. Інші пенсіонери старше 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати разом з пенсією за квітень.

Крім того, для громадян старше 80 років, які мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2600 гривень.

Пенсійним фондом вже проведено відповідні перерахунки для 1 480 тисяч пенсіонерів, які досягли віку 80 років, виготовлено виплатні відомості, які передано банкам та відділенням АТ "Укрпошта".

Відповідна щомісячна компенсаційна виплата буде встановлюватись й іншим пенсіонерам після досягнення ними віку 80 років.

Нагадаємо, Кабінету міністрів України 1 квітні ухвалив постанову № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році". Відповідно до постанови з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень. Компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Водночас, після встановлення такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. Крім того, Кабмін вирішив виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн, по 1 тис. грн. У той же час прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ініціативи потребують ухвалення змін до держбюджету.