Пенсіонерам за кордоном можуть зупинити виплати: юристка назвала причину

Пенсіонерам, які роками живуть за кордоном, не завжди вчасно продовжують виплати. У деяких випадках фонд має право призупинити гроші.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич.
До 2009 року закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" прямо дозволяв зупиняти виплату пенсії на весь час проживання людини за кордоном, якщо з країною, де вона мешкає, немає міжнародного договору.
"Ці норми Конституційний Суд визнав неконституційними рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009, і вони втратили чинність з дня ухвалення рішення", - розповіла Хомич.
За її словами, сьогодні в самому законі підстав "припиняти пенсію за кордон" більше не існує.
"Постанови Кабінету Міністрів № 299 від лютого 2025-го й № 765 від червня 2025-го описують, як ПФУ підтверджує, що пенсіонер за кордоном живий і це справді він - через Дію, відеозв'язок або консульство", - пояснила адвокат.
У разі непроходження такого підтвердження виплата призупиняється, а не скасовується остаточно.
Юрист наголосила, що є дві різні ситуації, які часто плутають. Перша - коли людина просто живе за кордоном, формально не оформлюючи виїзд. Друга - коли пенсіонер офіційно оформлює виїзд на постійне місце проживання за кордон.
"За заявою пенсіонера йому можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні", - зазначила Хомич.
Тобто людину знімають з реєстрації, а фонд закриває поточні виплати одноразовим авансом за півроку вперед.
"Навіть після такого виїзду з обліку право на подальшу виплату за людиною юридично зберігається, а не згасає назавжди", - підкреслила адвокат.
Хоча на практиці саме з такими людьми найчастіше й виникають спори - фонд схильний трактувати зняття з обліку й одноразову виплату як остаточне закриття пенсійної справи.
"Право на пенсію за такими людьми зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна без жодних обмежень у часі, бо не платити свого часу перестала держава, а не пенсіонер з власної вини", - зазначила Хомич.
За її словами, Верховний Суд регулярно повертається до цієї теми у справах людей, які виїхали за кордон ще у дев'яностих роках чи навіть раніше, і щоразу підтверджує це право.
"Поновлена пенсія має рахуватися й індексуватися так само, як для тих, хто лишився в Україні, а не за якимось заниженим мінімумом", - додала адвокат.
"Практика в таких справах стабільно на боці людей", - підсумувала Хомич.
Раніше РБК-Україна писало, що перевірити правильність нарахування пенсії можна навіть без знання складної формули розрахунку.
Юрист пояснював, які документи варто перевірити в пенсійній справі, щоб зрозуміти, чи не занижена виплата.
Також ми писали, що частина українок отримає надбавку до пенсії розміром до 1038 гривень на місяць.
Право на неї мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятеро дітей до шести років.