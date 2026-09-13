Пенсионерам за границей могут остановить выплаты: юрист назвала причину

Что изменилось в законодательстве после 2009 года

До 2009 года закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" прямо разрешал останавливать выплату пенсии на все время проживания человека за границей, если со страной, где он проживает, нет международного договора.

"Эти нормы Конституционный Суд признал неконституционным решением от 7 октября 2009 г. № 25-рп/2009, и они утратили силу со дня принятия решения", - рассказала Хомич.

По ее словам, сегодня в самом законе оснований "прекращать пенсию за границу" больше не существует.

"Постановления Кабинета Министров № 299 от февраля 2025-го и № 765 от июня 2025-го описывают, как ПФУ подтверждает, что пенсионер за границей жив и это действительно он - через Дію, видеосвязь или консульство", - пояснила адвокат.

В случае непрохождения такого подтверждения выплата приостанавливается, а не отменяется окончательно.

Что следует знать

Юрист подчеркнула, что есть две разные ситуации, которые часто путают. Первая – когда человек просто живет за границей, формально не оформляя выезд. Вторая – когда пенсионер официально оформляет выезд на постоянное место жительства за границу.

"По заявлению пенсионера ему могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев вперед, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства в Украине", - отметила Хомич.

То есть человека снимают с регистрации, а фонд закрывает текущие выплаты единовременным авансом за полгода вперед.

"Даже после такого выезда по учету право на дальнейшую выплату за человеком юридически сохраняется, а не угасает навсегда", - подчеркнула адвокат.

Хотя на практике именно с такими людьми чаще всего и возникают споры - фонд склонен трактовать снятие с учета и единовременную выплату как окончательное закрытие пенсионного дела.

Что говорит судебная практика

"Право на пенсию за такими людьми сохраняется независимо от места жительства, а возобновить выплату можно без всяких ограничений во времени, потому что не платить в свое время перестало государство, а не пенсионер по собственной вине", - отметила Хомич.

По ее словам, Верховный Суд регулярно возвращается к этой теме по делам людей, выехавших за границу еще в девяностых годах или даже раньше, и каждый раз подтверждает это право.

Фото: адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич (khomych.ua)

"Возобновленная пенсия должна считаться и индексироваться так же, как для оставшихся в Украине, а не по какому-то заниженному минимуму", - добавила адвокат.

Что делать на практике

если пенсионер своевременно проходит процедуру подтверждения личности, выплата продолжается без перерывов;

если не успел - выплату приостановят, но после подтверждения возобновят, при необходимости с доплатой за пропущенное время;

если ПФУ отказывается возобновлять или назначать пенсию просто из-за факта проживания за границей - это основание обращаться в суд.

"Практика по таким делам стабильно на стороне людей", - подытожила Хомич.

Ранее писало, что проверить правильность начисления пенсии можно даже без знания сложной формулы расчета.