До пенсії додадуть понад 1000 грн вже у вересні: хто отримає гроші

У вересні 2026 року частина українок отримає особливу надбавку до пенсії - до 1038 гривень щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Хто отримає надбавку

Право на спеціальну доплату мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п’ятеро дітей до шести років. Така сама надбавка передбачена і для жінок, які усиновили таку саму кількість дітей.

Норма діє за законом “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Скільки додадуть до пенсії

Розмір доплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого у січні поточного року. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Мінімальна надбавка - 35 відсотків прожиткового мінімуму, тобто 908 гривень. Її отримають жінки, які виховали п’ятеро дітей.

За кожну наступну дитину сума зростає ще на один відсоток:

шестеро дітей - 36 відсотків (934 гривні)

семеро дітей - 37 відсотків (960 гривень)

восьмеро дітей - 38 відсотків (986 гривень)

дев’ятеро дітей - 39 відсотків (1012 гривень)

десятеро і більше дітей - 40 відсотків (1038 гривень)

До яких пенсій додають надбавку

Доплату нараховують до базового розміру таких виплат:

пенсії за віком;

пенсії з інвалідності;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

пенсії за вислугу років.

Оскільки сума прив’язана до прожиткового мінімуму, вона може змінюватися щороку.

Що буде з виплатою у разі смерті отримувача

У Пенсійному фонді пояснюють, що у разі смерті жінки, яка отримувала надбавку, частину виплати можуть призначити її рідним - у межах пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Сума становитиме 70 відсотків від розміру доплати для кожної непрацездатної особи в родині. Якщо таких осіб двоє і більше, виплата зросте до 90 відсотків.

Звертатися до Пенсійного фонду для призначення доплати не потрібно. Надбавку нараховують автоматично - на основі даних, які вже містяться у пенсійній справі.