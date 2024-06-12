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Пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахують виплати: кому можуть підвищити

Кому з працюючих пенсіонерів перерахують виплати (фото: facebook.com/kogupfu)
Автор: Юлія Гаюк

Українці, які досягли пенсійного віку, все одно часто продовжують працювати. Для них планують переглянути розміри пенсійних виплат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

Кому перерахують виплати

З червня 2024 року пенсію перерахують тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року:

  • набули не менше як 24 місяці страхового стажу
  • відпрацювали не менше ніж 24 місяці, але після попереднього призначення чи перерахунку пенсії пройшло два роки

Важливо: пенсіонерам, які працюють та отримують виплати за вислугу років, такий перерахунок проведуть, якщо вони вже досягли пенсійного віку.

Як відбувається перерахунок

Тут є два можливих варіанти, кожен із яких ми розглянемо.

Якщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить не менше 24 місяців, перерахунок відбувається:

  • з урахуванням набутого страхового стажу
  • з урахування заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку
  • якщо доцільно із заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення чи перерахунку пенсії

Якщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить менш як 24 місяці, перерахунок відбувається:

  • з урахуванням лише набутого страхового стажу
  • заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється

Водночас остаточні нарахування здійснять після отримання відомостей про сплату єдиного внеску (ЄСВ) за I квартал 2024 року. Таким чином приблизно в червні пенсіонери, яким проведуть перерахунок, отримають підвищені пенсії та доплату, починаючи з 1 квітня 2024 року.

До того ж органи ПФУ здійснюють такий перерахунок автоматично. Для цього пенсіонеру додатково звертатися непотрібно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке добровільні внески до пенсійного фонду та навіщо вони потрібні.

Читайте також, які є види пенсій для військовослужбовців.

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