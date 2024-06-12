Пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитают выплаты: кому могут повысить

Кому перечислят выплаты

С июня 2024 года пенсию пересчитают тем пенсионерам, которые после предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024:

получили не менее 24 месяцев страхового стажа

отработали не менее 24 месяцев, но после предварительного назначения или перерасчета пенсии прошло два года

Важно: пенсионерам, работающим и получающим выплаты за выслугу лет, такой перерасчет проведут, если они уже достигли пенсионного возраста.

Как происходит перерасчет

Здесь есть два возможных варианта, каждый из которых мы рассмотрим.

Если по состоянию на 1 марта 2024 года приобретенный стаж пенсионера составляет не менее 24 месяцев, перерасчет происходит:

с учетом полученного страхового стажа

с учета заработка, с которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете

если целесообразно из заработка, который человек получал, работая после назначения или перерасчета пенсии

Если по состоянию на 1 марта 2024 года полученный стаж пенсионера составляет менее 24 месяцев, перерасчет происходит:

с учетом только приобретенного страхового стажа

заработная плата для исчисления пенсии не меняется

В то же время окончательные начисления будут произведены после получения сведений об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за I квартал 2024 года. Таким образом, примерно в июне пенсионеры, которым проведут перерасчет, получат повышенные пенсии и доплату, начиная с 1 апреля 2024 года.

К тому же, органы ПФУ осуществляют такой перерасчет автоматически. Для этого пенсионеру дополнительно обращаться не нужно.