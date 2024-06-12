Пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитают выплаты: кому могут повысить

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, все равно часто продолжают работать. Для них планируют пересмотреть размеры пенсионных выплат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.
С июня 2024 года пенсию пересчитают тем пенсионерам, которые после предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024:
Важно: пенсионерам, работающим и получающим выплаты за выслугу лет, такой перерасчет проведут, если они уже достигли пенсионного возраста.
Здесь есть два возможных варианта, каждый из которых мы рассмотрим.
Если по состоянию на 1 марта 2024 года приобретенный стаж пенсионера составляет не менее 24 месяцев, перерасчет происходит:
Если по состоянию на 1 марта 2024 года полученный стаж пенсионера составляет менее 24 месяцев, перерасчет происходит:
В то же время окончательные начисления будут произведены после получения сведений об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за I квартал 2024 года. Таким образом, примерно в июне пенсионеры, которым проведут перерасчет, получат повышенные пенсии и доплату, начиная с 1 апреля 2024 года.
К тому же, органы ПФУ осуществляют такой перерасчет автоматически. Для этого пенсионеру дополнительно обращаться не нужно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что такое добровольные взносы в пенсионный фонд и зачем они нужны.
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