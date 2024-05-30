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Добровільні внески до Пенсійного фонду: як це працює та навіщо потрібно

Україна, Четвер 30 травня 2024 18:30
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Добровільні внески до Пенсійного фонду: як це працює та навіщо потрібно Фото: добровільні внески до ПФУ можна сплачувати для отримання пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Украине ежегодно увеличивается страховой стаж, необходимый для ухода на пенсию в 60 лет. Украинцы могут платить его добровольно даже если этого не делает работодатель.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу ПФУ .

Начавшийся с 2023 года новый механизм добровольного участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании позволяет платить взносы за себя или в пользу третьих лиц быстро, без бумажной волокиты и посещения государственных учреждений.

Уплачивать добровольный взнос в ПФУ можно вне зависимости от того, где находится человек.

Условия уплаты взносов

По данным ПФУ, основными условиями для добровольного участия являются:

  • наличие в реестре Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о лице, в пользу которого поступает взнос, и то, что оно не является пенсионером.

То есть добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов он не был пенсионером.

При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей.

Для того, чтобы в страховой стаж был отнесен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года - 1 760 грн).

Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины на сайте ПФУ в электронной форме .

В личном кабинете нужно выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму, подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и уплачивать добровольный взнос в течение периода, определяемого для себя человеком.

Более подробно ознакомиться с информацией о заключении договора на добровольное участие можно в видеоинструкции.

Напомним, что для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

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