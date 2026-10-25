ua en ru
Нд, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Пенсіонер виїхав з окупації: що потрібно зробити, щоб не втратити виплати

06:30 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Олена Чупровська
Пенсіонер виїхав з окупації: що потрібно зробити, щоб не втратити виплати Фото: що має зробити пенсіонер, який виїхав з ТОТ (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Пенсіонери, які виїхали з окупації, можуть не проходити щороку фізичну ідентифікацію. Для цього їм треба перевести пенсійну справу на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Пенсію виплачують за адресою, яку людина вказала в заяві як місце фактичного проживання в межах України. Прописка чи задеклароване місце проживання тут значення не мають. Це передбачає стаття 47 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Тому тим, хто переїхав з тимчасово окупованих територій (ТОТ), радять змінити адресу виплати на нову - на підконтрольній Україні території. Тоді щороку проходити фізичну ідентифікацію не доведеться.

Кому треба проходити ідентифікацію

Постанова Кабміну від 11 лютого 2025 року №299 визначила дві категорії людей. Щоб і далі отримувати пенсію, вони мають щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Це пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, а також ті, хто живе на тимчасово окупованих Росією територіях.

Як перевести пенсійну справу

Заяву про переведення виплати за новим місцем проживання можна подати двома способами.

Перший - особисто, у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Другий - онлайн, через особистий кабінет на вебпорталі фонду.

Після опрацювання заяви в пенсійній справі вкажуть місце фактичного проживання пенсіонера на підконтрольній території. Саме за цією адресою йому виплачуватимуть пенсію.

Що ще треба знати

Пенсію людям, які виїхали з окупації, виплачують за умови, що вони не отримують пенсію від органів пенсійного забезпечення Росії. Про це потрібно повідомити Пенсійний фонд.

У фонді пояснюють, що строк перебування на ТОТ на цю вимогу не впливає.

Нагадаємо, пенсію після призначення виплачують не пізніше 25 числа місяця, за який її нарахували.

Якщо гроші затримали з вини органу Пенсійного фонду, їх виплачують без обмеження строком і додають компенсацію.

Також ми писали, що частина прав і виплат не переходить у спадок після смерті людини.

Водночас пенсію, яку нарахували, але не встигли виплатити, передають членам сім’ї померлого.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсії в Україні Пенсіонери
Новини
Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але є умова
Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але є умова
Аналітика
Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений