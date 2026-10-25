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Пенсионер выехал из оккупации: что нужно сделать, чтобы не потерять выплату

06:30 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсионер выехал из оккупации: что нужно сделать, чтобы не потерять выплату Фото: что должен сделать уехавший из ТОТ пенсионер (Getty Images)
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Выехавшие из оккупации пенсионеры могут не проходить ежегодно физическую идентификацию. Для этого им нужно перевести пенсионное дело на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .

Пенсию выплачивают по адресу, который человек указал в заявлении как место фактического проживания в пределах Украины. Прописка или задекларированное место жительства здесь не имеют значения. Это предусматривает статья 47 закона об обязательном государственном пенсионном страховании.

Поэтому переехавшим с временно оккупированных территорий (ТОТ) советуют изменить адрес выплаты на новую - на подконтрольной Украине территории. Тогда каждый год проходить физическую идентификацию не придется.

Кому нужно проходить идентификацию

Постановление Кабмина от 11 февраля 2025 г. №299 определило две категории людей. Чтобы и дальше получать пенсию, они должны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

Это пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины, а также проживающие на временно оккупированных Россией территориях.

Как перевести пенсионное дело

Заявление о переводе выплаты по новому месту жительства можно подать двумя способами.

Первый - лично, в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Второй - онлайн, через личный кабинет на вебпортале фонда.

После обработки заявления по пенсионному делу укажут место фактического проживания пенсионера на подконтрольной территории. Именно по этому адресу ему будут выплачивать пенсию.

Что еще нужно знать

Пенсию выехавшим из оккупации людям выплачивают при условии, что они не получают пенсию от органов пенсионного обеспечения России. Об этом следует сообщить Пенсионному фонду.

В фонде объясняют, что срок пребывания на ВТО по этому требованию не влияет.

Напомним, пенсию после назначения выплачивают не позднее 25 числа месяца, за который ее начислили.

Если деньги задержали по вине органа Пенсионного фонда, их выплачивают без ограничения сроком и добавляют компенсацию.

Также мы писали, что часть прав и выплат не переходит по наследству после смерти человека.

В то же время пенсию, которую насчитали, но не успели выплатить, передают членам семьи умершего.

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