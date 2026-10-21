Не все переходить у спадок: які права та виплати втрачаються після смерті людини

Після смерті людини частина прав та виплат припиняється, адже нерозривно пов’язана з особою померлого. Водночас члени сім’ї можуть отримати гроші, які людині нарахували за життя, але вона не встигла забрати.

Які права не успадковуються

За законом, до спадщини входять права та обов’язки, які належали людині на момент смерті й не припинилися внаслідок цього. Водночас деякі права не можна передати у спадок, оскільки вони нерозривно пов’язані з конкретною особою.

Зокрема, до спадщини не входять:

особисті немайнові права, наприклад право на ім’я, життя, здоров’я, честь і гідність;

право на участь у товариствах і членство в громадських об’єднаннях, якщо закон або установчі документи не передбачають іншого;

право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

право на аліменти, пенсію, допомогу та інші виплати, встановлені законом;

права й обов’язки за зобов’язаннями, нерозривно пов’язаними з особою померлого.

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Коли родичі можуть отримати гроші

Водночас не всі виплати припиняються після смерті людини. Якщо їй за життя нарахували заробітну плату, пенсію, стипендію, аліменти, допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю чи інші соціальні виплати, але вона не встигла їх отримати, ці кошти передають членам її сім’ї.

Якщо членів сім’ї немає, такі суми входять до складу спадщини. Це передбачає стаття 1227 Цивільного кодексу України.

Однак право на майбутні виплати, призначені особисто померлому, не переходить до родичів автоматично. Наприклад, зі смертю людини припиняється її право отримувати аліменти на власне утримання.

Коли припиняються зобов’язання

Смерть людини також може вплинути на її договірні зобов’язання. За статтею 608 Цивільного кодексу України, зобов’язання припиняється зі смертю боржника або кредитора, якщо воно нерозривно пов’язане з його особою і через це інша людина не може його виконати.

Наприклад, договір доручення припиняється зі смертю довірителя або повіреного.

Водночас не всі договірні права та обов’язки припиняються автоматично. Це залежить від характеру зобов’язання та вимог закону.

Отже, під час оформлення спадщини важливо розрізняти особисті права померлого, які припиняються після його смерті, та кошти, які йому вже нарахували, але не виплатили за життя.