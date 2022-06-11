Пенсии вырастут на четверть. Кому увеличат выплаты

Начиная с 30 апреля для людей, которые имеют право права на пенсию, но продолжили работать, устанавливает надбавка, которая зависит от количества лет работы после ее назначения:

за 1 год работы - 6% основного размера пенсии,

за 2 года -12 %,

за 3 года - 18 %,

за 4 года - 24%.

Отмечается, что выплату перечисленных пенсий с доплатой люди смогут получить в июне.

Как было раньше

До 30 апреля люди, которые работали после назначения пенсии, могли получить надбавку в размере 10% основного размера пенсии за каждый год работы после назначения пенсии, но не более 40%.

Пример пересчета

Если ранее пенсионер получал 40% надбавки за 4 года работы после достижения пенсионного возраста (60 гривен), то теперь надбавка составляет 24% от основного размера пенсии. Так, если основной размер пенсии составляет 2150 гривен, то надбавка составляет 516 гривен (24% х 2150).