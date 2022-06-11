Пенсії зростуть на чверть. Кому збільшать виплати

Виплати збільшать для людей, що відстрочили вихід на пенсію. За кожний додатковий рік роботи після виходу на пенсію люди отримають виплати від 6% до 24% від основного розміру пенсії в залежності від кількості років праці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Починаючи з 30 квітня для людей, що набули права на пенсію, але продовжили працювати, встановлюється надбавка, що залежить від кількості років роботи після її призначення:
Зазначається, що виплату перерахованих пенсій з доплатою люди зможуть отримати в червні.
До 30 квітня люди, що працювали після призначення пенсій, могли отримати надбавку у розмірі 10% основного розміру пенсії за кожний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.
Якщо раніше пенсіонер отримував 40% надбавки за 4 роки роботи після досягнення пенсійного віку (60 гривень), то тепер надбавка становить 24% основного розміру пенсії. Так, якщо основний розмір пенсії складає 2150 гривень, то надбавка складає 516 гривень (24% х 2150).
Нагадаємо, у Верховній раді пропонують не включати виплати, отримані під час війни, до розрахунку, аби розмір майбутньої пенсії не зменшувався.
Пенсійний фонд зазначає, що середній розмір пенсії за I квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.