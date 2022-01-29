Пенсии в Украине вырастут с марта: на сколько

Премьер-министр Денис Шмыгаль после последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны анонсировал увеличение размера пенсий в Украине. Выплаты вырастут в результате индексации, которая произойдет уже весной этого года.
Когда и насколько вырастут пенсии - в материале РБК-Украина.
Когда произойдет повышение: по планам правительства, с 1 марта состоится индексация на 14%.
После индексации, как ожидается, пенсии в среднем вырастут на 500 гривен. Минимальный размер повышения выплат, согласно планам правительства, будет составлять 100 гривен.
Какие еще планы есть у Кабмина:
Напомним, в правительстве заявляли, что минимальная пенсия для украинцев старше 70 лет вырастет до 3 000 гривен в 2022 году.