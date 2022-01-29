Пенсії в Україні виростуть з березня: на скільки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував збільшення розміру пенсій в Україні. Виплати зростуть в результаті індексації, яка відбудеться вже навесні цього року.
Коли та наскільки виростуть пенсії - в матеріалі РБК-Україна.
Коли відбудеться підвищення: за планами уряду, з 1 березня відбудеться індексація на 14%.
Після індексації, як очікується, пенсії в середньому виростуть на 500 гривень. Мінімальний розмір підвищення виплат, відповідно до планів уряду, буде становити 100 гривень.
Які ще плани має Кабмін:
Нагадаємо, в уряді заявляли, що мінімальна пенсія для українців старше 70 років зросте до 3 000 гривень у 2022 році.