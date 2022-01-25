UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пенсии в Украине вырастут с марта. Названа минимальная сумма индексации

Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики обнародовало проект Кабинета министров об индексации пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, и такую сумму получат около половины пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, перерасчет проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,14.

В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кроме украинцев, которым пенсии назначены по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация с коэффициентом 1,14 также проводится и для бывших военных и чернобыльцев.

Также планируется:

  • повысить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью І группы, до 2 300 гривен и установить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности на уровне 2 100 гривен;
  • установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь, на уровне 2 100 гривен;
  • увеличить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2 100 гривен;
  • установить к пенсиям по обращениям, поступившим до 31.12.2021 включительно, которые не повышались с 01.03.2022, ежемесячную доплату в размере 135 гривен.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 марта в среднем выплаты пенсионерам вырастут на 500 гривен.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 миллионов пенсионеров. Размер пенсий повышен для 7,91 миллионов пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии