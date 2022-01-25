Пенсії в Україні зростуть з березня. Названа мінімальна сума індексації

Мінсоцполітики оприлюднило проект Кабінету міністрів щодо індексації пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, і таку суму отримають близько половини пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з документом, перерахунок проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,14.
У разі, коли розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Крім українців, яким пенсії призначено за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", індексація з коефіцієнтом 1,14 також проводиться і для колишніх військових та чорнобильців.
Також планується:
Відзначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня у середньому виплати пенсіонерам зростуть на 500 гривень.
Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 мільйонів пенсіонерів. Розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйонів пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.