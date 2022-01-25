Пенсії в Україні зростуть з березня. Названа мінімальна сума індексації

Згідно з документом, перерахунок проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,14.

У разі, коли розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім українців, яким пенсії призначено за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", індексація з коефіцієнтом 1,14 також проводиться і для колишніх військових та чорнобильців.

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