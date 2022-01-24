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Пенсії в Україні зростуть з 1 березня. У Кабміні розповіли, на скільки

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 20:18
Пенсії в Україні зростуть з 1 березня. У Кабміні розповіли, на скільки
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня в країні пенсії піднімуть на 14%. У середньому виплати пенсіонерам зростуть на 500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Шмигаля за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"З 1 березня відбудеться індексація пенсій на 14%. У середньому пенсії збільшаться на 500 гривень", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що в 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 000 гривень.

Зазначимо, у січні поточного року підвищення пенсій отримають дві категорії українців.

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Пенсії Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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