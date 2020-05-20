Пенсии в Украине повысят сразу нескольким категориям: кому ждать прибавку

Пенсии в Украине (фото: freepik)

Пенсии в Украине будут повышены еще несколько раз к концу этого года

Пенсии в Украине будут повышены сразу нескольким категориям пенсионеров до конца 2020 года. В первую очередь изменения коснутся тех пенсионеров, которых обошла майская индексация. Это и получатели "минималки" и те, кто получает повышенные пенсии. Об этом Styler рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт, Александр Хмелевский.

Так, с 1 июля и с 1 декабря прибавку в общей сумме 131 грн получат те пенсионеры, которым выплачивают "социальные пенсии". Это те, кто не наработал достаточно стажа, но уже в пенсионном возрасте.

"Повышение пенсий в июле и декабре 2020 года связано с повышением прожиточного минимума. В частности, размер минимальной пенсии вырастет на 74 гривны до 1712 гривен. Такое повышение затронет примерно 80 тысяч пенсионеров. В декабре минимальный размер пенсии возрастет еще на 57 гривен до 1769 гривен", - пояснил эксперт.

Прибавку в июле и декабре получат и пенсионеры, что имеют "сверхстаж". Это коснется женщин, которые трудились более 30 лет и мужчин - более 35 лет.

"Будут дополнительные начисления за сверхнормативный стаж. Так, каждый пенсионер, имеющий стаж более 35 лет, получит за каждый сверхнормативный год 1% надбавки от минимальной пенсии. С июля такая прибавка составит 17,12 грн, а с декабря 17,69 грн", - рассказал Александр Хмелевский.

На повышение к концу года могут рассчитывать и те пенсионеры, которых не коснулась последняя индексация. Это получатели выплат свыше 4778 грн и те, кто получает пенсии по спецзаконам - не по ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"В общем, такие повышения являются жалкими. Они значительно ниже роста цен на основные продукты питания. Прожить на такие пенсии без помощи родственников будет крайне трудно", - резюмировал эксперт.

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Автор: Светлана Дудукало