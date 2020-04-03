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Пенсии и соцпомощи будут переназначать автоматически на время карантина

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 12:49
Пенсии и соцпомощи будут переназначать автоматически на время карантина
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Это предусмотрено принятым Радой законом

В Украине на период карантина из-за пандемии коронавируса пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" был урегулирован вопрос продления выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых в настоящее время приходится перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначение (продолжении) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов.

"После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов", - указано в сообщении.

Напомним, правительство Украины продолжит карантинные мероприятия для пожилых людей, школьников и студентов.

Как писало РБК-Украина ранее, закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса в пятницу, 3 апреля, вступил в силу.

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