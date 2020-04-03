ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенсії і соцдопомоги перепризначатимуться автоматично на час карантину

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:49
Пенсії і соцдопомоги перепризначатимуться автоматично на час карантину
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Це передбачено прийнятим Радою законом

В Україні на період карантину через пандемію коронавірусу пенсії та державні соціальні допомоги будуть перепризначені автоматично. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" було врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомог людям, у яких на цей час припадає перекомісія МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності та перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв та без будь-яких документів.

"Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів переогляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд України продовжить карантинні заходи для літніх людей, школярів і студентів.

Як писало РБК-Україна раніше, закон для підтримки населення і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу у п'ятницю, 3 квітня, набрав чинності.

Місяць без прогулянок і можливе послаблення карантину: що пропонує Кабмін У Кабміні допускають послаблення карантину у кінці квітня
Новини України пенсиисоцпомощьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся