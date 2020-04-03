Закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина вступил в силу

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ был опубликован в "Голосе Украины"

Закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса в пятницу, 3 апреля, вступил в силу. Сегодня документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня опубликования.

Зарплаты, налоги, работа судов

Документом предусмотрено, что медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезни COVID-19, правительство устанавливает доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома - до 100% зарплаты.

Подняты лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей:

первая группа - с 300 000 гривен до 1 млн гривен;

вторая группа - с 1,5 до 5 млн гривен;

третья группа - с 5 до 7 млн ​​гривен.

При этом операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

Документом также определяется, что:

временно, до 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из спирта этилового, который используется для производства дезинфицирующих средств;

плата за землю и налог на недвижимость не уплачиваются с 1 марта по 31 марта 2020 года;

штрафные санкции за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая.

Согласно закону, во время действия карантина участники судебного дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств. Документом предусмотрено право суда во время карантина принимать решение об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса, в судебное заседание, если участие в нем будет представлять угрозу жизни или здоровью человека.

Кроме того, документом на период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Защита прав работников и выплата госпомощи

Актом вводятся правила дистанционной работы сотрудников: общая норма продолжительности рабочего времени предусмотрена Кодексом законов о труде Украины, работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав, уменьшение зарплаты.

При этом по обращению работодателя будет выплачиваться пособие по частичной безработице работникам, которых уволили с работы, но их зарплата и продолжительность рабочего времени сокращена работодателем (только для малых и средних предприятий).

Также продолжается выплата государственной помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности на период карантина.

Кроме того, документом определяется, что на период карантина Кабмин получит право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социальные товары.

Согласно закону, на период карантина местные советы, их исполнительные комитеты получат право проводить дистанционные заседания в режиме видеоконференции или аудиоконференций, в повестку дня которого могут включаться только вопросы неотложного внесения изменений в местный бюджет, другие вопросы о неотложных работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или скорейшей ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций, вызванных вспышками, эпидемиями и пандемиями.

Отметим, журналистам гарантируется, как и раньше, беспрепятственное передвижение по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Напомним, Рада приняла за основу и в целом законопроект №3275 на внеочередном заседании 30 марта. В целом его поддержали 312 депутатов. Президент Владимир Зеленский подписал его 1 апреля.

Как писало РБК-Украина, данным законопроектом також переносится конечная дата перезаключения договоров совладельцев многоквартирных домов с исполнителями коммунальных услуг.