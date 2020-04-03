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Кабмин продлит карантин для пожилых людей, школьников и студентов

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 12:23
Кабмин продлит карантин для пожилых людей, школьников и студентов
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство продлит карантин для борьбы с коронавирусом

Правительство Украины продлит карантинные меры для пожилых людей, школьников и студентов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такие меры необходимы для борьбы с коронавирусом.

"Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен", - сообщил он.

Звернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у зв'язку з посиленням карантинних заходів

Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів. Після довгого обговорення Уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковане.

Опубліковано Денис Шмигаль Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабинете министров Украины допускают ослабление карантина из-за пандемии коронавируса в конце апреля. Ослабление состоится при снижении заболеваемости.

Также сообщалось, что Кабинет министров призывает украинцев воздержаться от шашлыков, от прогулок парками на ближайшие 3-4 недели в связи с усилением карантина в Украине. Вместе с тем, правительство приняло постановление, которым запрещается передвижение по улицам более 2 людям, кроме случая сопровождения детей.

Отметим, По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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Новости Украины карантинДенис ШмыгальКоронавирус
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