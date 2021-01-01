Пенсии и социальные выплаты: какие изменения заложены в бюджет-2021

Размер прожиточного минимума и зависящие от него выплаты вырастут в 2021 году. Однако это произойдет только с 1 июля, а второе повышение запланировано на декабрь.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете на 2021 год.

Согласно закону, прожиточный минимум вырастет в течение года на 9,3% - с 2189 гривен до 2393 гривен. Минимальная зарплата также вырастет на 9,3% - 1769 гривен до 1934 гривен.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1921 гривна, с 1 июля - 2013 гривен, с 1 декабря - 2100 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 гривен, с 1 июля - 2510 гривен, с 1 декабря - 2618 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 гривен, с 1 июля - 2379 гривен, с 1 декабря - 2481 гривна;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи с 1 января - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 гривен;

лиц, утративших работоспособность (минимальна пенсия): с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрен рост минимальной зарплаты с 1 января с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 гривен.

Для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту вырастет с 2000 до 2400 гривен. Это произойдет в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 гривен.