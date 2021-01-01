Пенсии и социальные выплаты: какие изменения заложены в бюджет-2021

Повышение социальных стандартов произойдет в середине года
Размер прожиточного минимума и зависящие от него выплаты вырастут в 2021 году. Однако это произойдет только с 1 июля, а второе повышение запланировано на декабрь.
Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете на 2021 год.
Согласно закону, прожиточный минимум вырастет в течение года на 9,3% - с 2189 гривен до 2393 гривен. Минимальная зарплата также вырастет на 9,3% - 1769 гривен до 1934 гривен.
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрен рост минимальной зарплаты с 1 января с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 гривен.
Для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту вырастет с 2000 до 2400 гривен. Это произойдет в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 гривен.