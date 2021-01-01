Пенсії та соціальні виплати: які зміни закладені у бюджет-2021

Розмір прожиткового мінімуму і залежні від нього виплати зростуть у 2021 році. Однак це відбудеться тільки з 1 липня, а друге підвищення заплановано на грудень.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно із законом, прожитковий мінімум зросте протягом року на 9,3% - з 2189 гривень до 2393 гривень. Мінімальна зарплата також зросте на 9,3% - 1769 гривень до 1934 гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено зростання мінімальної зарплати з 1 січня з 5000 до 6000 гривень. З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6500 гривень.

Для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросте з 2000 до 2400 гривень. Це відбудеться у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 гривень.