Пенсії та соціальні виплати: які зміни закладені у бюджет-2021

Підвищення соціальних стандартів відбудеться в середині року
Розмір прожиткового мінімуму і залежні від нього виплати зростуть у 2021 році. Однак це відбудеться тільки з 1 липня, а друге підвищення заплановано на грудень.
Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет на 2021 рік.
Згідно із законом, прожитковий мінімум зросте протягом року на 9,3% - з 2189 гривень до 2393 гривень. Мінімальна зарплата також зросте на 9,3% - 1769 гривень до 1934 гривень.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено зростання мінімальної зарплати з 1 січня з 5000 до 6000 гривень. З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6500 гривень.
Для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросте з 2000 до 2400 гривень. Це відбудеться у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 гривень.