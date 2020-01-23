Пенсии получают 27% населения при 25% наемных работников, - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что пенсии получают 27% население Украины при 25% наемных работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, замминистра подчеркнула, что солидарная пенсионная система функционирует в сложных демографических условиях.

"Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП", - сказала чиновник.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера пенсий по состоянию на 1 января 2020 года. Так, 1 января в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Как писало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2019 года, который в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии. Отмечалось, что средняя зарплата составила 9476 грн 84 копейки.