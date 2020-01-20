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ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине

Новости » Экономика     20.01.2020 - 12:19
ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В год двойных выборов пенсия выросла на 16,5% при инфляции в 4,1%

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным Пенсионного фонда, 1 января в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составила 3082,98 грн.

ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине

Таким образом, за 2019 год средняя пенсия выросла на 437,32 грн или на 16,5%.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия в Украине составила 2645,6 грн, что на 6,7% или на 165,6 грн выше, чем год назад. По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 11,470 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

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