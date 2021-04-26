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Пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС могут вырасти: Рада рассмотрит вопрос в четверг

Автор: Юлия Струк

Пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции могут возрасти. Верховная рада планирует рассмотреть соответствующий законопроект №4555 в ходе внеочередного заседания в четверг.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова во время согласительного совета ВР.

"Законопроект №4555 планируется на внеочередную сессию на четверг. Я думаю, что мы соберем подписи для этой сессии. Хочу сообщить, что согласно этому закону пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн", - сообщила парламентарий.

По ее словам, повышение будет касаться 39481 пенсионера.

Третьякова добавила, что комитет по вопросам соцполитики будет рекомендовать принять документ за основу.

Напомним, в начале апреля Конституционный суд признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Это первое решение суда с начала конституционного кризиса.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года Кабинет министров предлагал повысить пенсии чернобыльцам.

Так, в июле 2018 года Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.

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Новости Украины пенсииЧернобыль