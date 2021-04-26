Пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС могут вырасти: Рада рассмотрит вопрос в четверг

Пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции могут возрасти. Верховная рада планирует рассмотреть соответствующий законопроект №4555 в ходе внеочередного заседания в четверг.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова во время согласительного совета ВР.

"Законопроект №4555 планируется на внеочередную сессию на четверг. Я думаю, что мы соберем подписи для этой сессии. Хочу сообщить, что согласно этому закону пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн", - сообщила парламентарий.

По ее словам, повышение будет касаться 39481 пенсионера.

Третьякова добавила, что комитет по вопросам соцполитики будет рекомендовать принять документ за основу.