Пенсії для чорнобильців зростуть: Рада остаточно схвалила закон
В Україні зростуть пенсії для чорнобильців. Верховна рада у другому читанні схвалила законопроект №4555.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.
Закон визначає, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:
- менше ніж 12 місяців - зарплата визначається за формулою: заробітна плата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;
- не менше 30 календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
- менше ніж місяць - зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.
Громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, отримають право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.
У документі прописано, що виплати для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:
- для першої групи - 16 080 гривень,
- для другої групи - 12 987 гривень,
- для третьої групи - 8 917 гривень.
В Україні на цей час налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.
Як писало РБК-Україна, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР остаточно прийняти закон.
Нагадаємо, на початку травня у парламенті створили робочу групу для доопрацювання закону.
Так, Рада прийняла за основу відповідний законопроект №4555 у кінці квітня.