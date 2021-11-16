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На пенсии в 2021 году планируют выделить дополнительные 4 млрд гривен

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 17:38
На пенсии в 2021 году планируют выделить дополнительные 4 млрд гривен Фото: бюджет Пенсионного фонда Украины планируют увеличить на 4 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подготовил проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в бюджет ПФУ на 2021 год. Предлагается увеличить доходы и расходы на 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

"С учетом перерасчетов пенсий в декабре текущего года, связанных с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы, общие расходы в 2021 году ожидаются в объеме 521,2 млрд грн, из которых на пенсионные выплаты - 509,8 млрд грн, что на 4,3 млрд грн больше запланированных объемов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-октябрь 2021 года составили 431,2 млрд гривен, расходы - 416,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 14,7 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

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