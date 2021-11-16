На пенсии в 2021 году планируют выделить дополнительные 4 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подготовил проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в бюджет ПФУ на 2021 год. Предлагается увеличить доходы и расходы на 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

"С учетом перерасчетов пенсий в декабре текущего года, связанных с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы, общие расходы в 2021 году ожидаются в объеме 521,2 млрд грн, из которых на пенсионные выплаты - 509,8 млрд грн, что на 4,3 млрд грн больше запланированных объемов", - говорится в пояснительной записке к проекту.