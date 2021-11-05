Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 270,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 23,1 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 146,1 млрд гривен.