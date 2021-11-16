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На пенсії у 2021 році планують виділити додаткові 4 млрд гривень

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 17:38
На пенсії у 2021 році планують виділити додаткові 4 млрд гривень Фото: бюджет Пенсійного фонду України планують збільшити на 4 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) підготував проект постанови Кабінету міністрів про внесення змін до бюджету ПФУ на 2021 рік. Пропонується збільшити доходи та видатки на 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

"З урахуванням перерахунків пенсій у грудні поточного року, пов’язаних із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, загальні видатки у 2021 році очікуються в обсязі 521,2 млрд грн, з яких на пенсійні виплати - 509,8 млрд грн, що на 4,3 млрд грн більше запланованих обсягів", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-жовтень 2021 року склали 431,2 млрд гривень, витрати - 416,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 14,7 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

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