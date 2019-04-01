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США ввели первые меры против Турции из-за сделки с РФ

Новости » Политика    01.04.2019 - 22:58
США ввели первые меры против Турции из-за сделки с РФ
Фото: США (pixabay.com)

США прекратили поставки оборудования для F-35

Соединенные Штаты Америки прекратили поставки в Турцию оборудование и детали для F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

США предприняли даный шаг из-за планов Турции купить российскую систему С-400.

Как сообщается, США приостановили поставки в Турцию оборудования для истребителей F-35. Вместе с тем, в последние несколько дней официальные лица США уведомляли своих турецких коллег, что приостановят поставки оборудования для F-35.

Таким образом, была отменена поставка очередной партии оборудования, необходимого для обучения полетам на F-35.

Напомним, ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов США внесла в Сенат законопроект о запрете на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если она не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщает издание, данный проект разработали четыре сенатора - два демократа и два республиканца.

Согласно документу, американские власти должны убедиться, что Турция отказалась от приобретения С-400 перед поставкой ей F-35.

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