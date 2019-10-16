Пенс официально отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампу

Вице-президент США Майк Пенс официально отказался сотрудничать с Палатой представителей США в рамках расследования о возможном импичмент президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Адвокат Пенса Мэтью Морган направил письмо председателям комитетов Палаты представителей, в котором сообщил, что вице-президент не будет сотрудничать с комитетами относительно запроса о предоставлении документов.

Адвокат подчеркнул на "незаконности" расследования. По его мнению, оно должно быть инициировано иным процедурным способом.

В то же время Морган подчеркнул, что Белый дом признает надзорные права комитетов Палаты представителей, однако нижняя палата должна была бы провести всеобщее голосование для узаконивания расследования импичмента, инициированного в одностороннем порядке депутатами от Демократической партии.

Напомним, личный юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани во вторник заявил, что он отказывается подчиниться порядку, описанному демократами в Палате представителей с требованием предоставить документы в рамках расследования о возможном импичменте президента.

Также в Белом доме официально заявили об отказе сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту.

РБК-Украина писало, что демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Пентагона и администрации Белого дома документы, связанные с выделением военной помощи Украине. Соответствующий порядок в понедельник, 7 октября, направили члены Палаты представителей в рамках расследования об импичменте Трампу.